Doek valt over Duikbootmoord: Deense uitvinder riskeert levenslang voor moord op journaliste

Vrouw interviewt man in duikboot, vrouw sterft, man snijdt vrouw in stukken en man ontkent haar gedood te hebben. Die summiere samenvatting zegt eigenlijk al genoeg: het ziet er niet goed uit voor de Deense uitvinder Peter Madsen. Hij staat terecht voor de zogenaamde Duikbootmoord op de Zweedse journaliste Kim Wall en riskeert een levenslange celstraf. Vandaag volgt de uitspraak van de rechter.

Het is de vriend van de 30-jarige Kim Wall die op 10 augustus 2017 alarm slaat omdat de Zweedse journaliste niet naar huis is gekomen na een reportage. Eerder op de dag heeft zijn vriendin afgesproken met de excentrieke uitvinder Peter ‘Raket’ Madsen (46) om samen een eerste tocht te maken met zijn zelfgemaakte duikboot, de UC3 Nautillus.

Kim Wall. Foto: AFP

Om 19 uur poseren Wall en Madsen nog samen voor een foto in de toren van de duikboot om vervolgens de haven van het Kopenhaagse schiereiland Refshaleøen te verlaten. Er volgt zelfs nog een sms’je naar haar vriend: “Ik ben op avontuur met de Nautilus, alles is goed. Varend in kalm water en maanlicht. Kusjes en knuffels aan de katten.”

Maar enkele uren later, om 2.30 uur ’s nachts, belt haar vriend de politie, waarna de Deense ordediensten meteen een zoekactie opstarten. Exact om 10.14 uur levert dat gedeeltelijk resultaat op: de duikboot blijkt gezonken te zijn in de Baai van Køge, pakweg 50 kilometer ten zuidwesten van Kopenhagen. Zowel van Madsen als van Wall is er geen enkel spoor.

Ledematen

De volgende ochtend meldt Madsen zich aan bij de politie. Hij verontschuldigt zich en zegt dat hij geen antwoord had gegeven op de oproep van de kustwacht omdat hij technische problemen had. Hij zegt dat hij maar net is kunnen ontkomen voor zijn duikboot zonk, en dat hij Kim Wall de avond ervoor netjes heeft afgezet aan de kade. Waar ze op dat moment is, is voor hem ook een raadsel, vertrouwt hij de speurders toe.

Peter Madsen. Foto: EPA-EFE

Een eerste leugen, zo blijkt. Amper 24 uur later komt de Deense ingenieur en uitvinder al met een nieuwe versie van de feiten. Hij heeft Wall niet afgezet, geeft hij toe, maar de Zweedse is gestorven in de Nautilus door een zwaar toegangsluik op zich gekregen te hebben. In paniek zegt hij haar een zeemansgraf te hebben gegeven.

Verminking

Zijn verhaal begint nog meer af te brokkelen wanneer een fietser elf dagen later een torso in het water ziet drijven. Het gaat om de romp van Wall, zo blijkt na DNA-testen. De autopsie maakt Madsen nog verdachter. Het lichaam vertoont steekwonden en onder meer de borsten en genitaliën zijn zwaar toegetakeld. De lijkschouwers vinden ook sporen van seksueel geweld, vermoedelijk van na haar dood.

Speurder Kurt Kragh is tijdens het proces, dat op 8 maart begon, niet mals voor Madsen. “We dachten tot die lijkschouwing dat hij haar vermoord had omdat ze iets over hem te weten was gekomen. Maar dat veranderde alles. Hij had duidelijk gehandeld vanuit een seksueel motief.”

In stukken gesneden

Een maand later wordt een verzwaarde zak uit de kaai gehaald met daarin haar hoofd en ledematen. Er zitten ook kleren, ondergoed, schoenen en een mes in. Wat de speurders vermoeden, geeft Madsen op het proces toe: hij heeft haar lichaam in stukken gesneden om het te kunnen lozen zonder dat iemand het zou merken. “Het was verschrikkelijk”, zegt hij bij de vreselijke beelden.

Zijn versie: hij heeft het lichaam in stukken gesneden en gedumpt omdat alles onterecht in zijn richting zou wijzen en hij verdacht zou worden van de moord, terwijl het een ongeval was. De versie van de speurders: hij heeft het lichaam in stukken gesneden en gedumpt omdat alles terecht in zijn richting zou wijzen.

Psychiater

Foto: BELGAIMAGE

Naast een ingenieur en een uitvinder is Madsen ook een beetje gek. Niet onze conclusie, wel die van de psychiaters die hem onderzocht hebben en het rapport op het proces kwamen voorstellen. Zij beschrijven de Deen als seksueel afwijkend met narcistische en psychopatische trekjes. Hij is manipulatief en aan empathie en spijt heeft hij een zwaar gebrek.

Foto: AFP

Onder meer een antwoord op een van hun vragen brengt hem opnieuw in nauwe schoentjes. De vraag: “Wat doe je als je een groot probleem hebt.” Zijn antwoord: “Je deelt het op in iets wat kleiner is.” En laat dat nu net zijn wat hij deed met lichaam van Wall.

Gruwel

En dan is er nog meer. Het betoog van een goede vriendin van Madsen in de rechtbank bijvoorbeeld, waarin ze nogmaals aantoont dat Madsen niet helemaal strookte. Ze heeft het over een “obsessie voor pornografische fantasieën over vrouwen en de dood”. “Hij vond de meest comfortabele manier om te sterven opgesloten zitten in een buis met katjes en naakte vrouwen. Iemand zou de buis dan zo traag omdraaien dat je niet in slaap kan vallen. Het gebrek aan slaap zou dan je dood betekenen.”

Spreekt ook niet in het voordeel van de uitvinder: de vele gruwelijke video’s die aangetroffen werden op de laptop van Madsen, waarop hij zich gebaseerd lijkt te hebben voor de moord.

De openbaar aanklager stelt hem, rekening houden met alle voorgaande elementen, in verdenking van moord, het onfatsoenlijk behandelen van een lijk en het in stukken snijden van het lichaam van de journaliste. Hij riskeert een levenslange celstraf.