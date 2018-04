Lachen met de borst van Cristiano Ronaldo en een gepensioneerde als geheime wapen: dit wist u nog niet van Bayern-Real

Een vooruitgeschoven finale. Anders kan je de titanenstrijd tussen Bayern München en Real Madrid in de halve finale van de Champions League niet omschrijven. Samen met FC Barcelona behoren zij tot de drie meest gelauwerde clubs van Europa. Bij Bayern gaan ze op zoek naar de tweede treble in hun bestaan, bij Real naar de derde opeenvolgende eindzege in de Champions League.

De clash tussen de Duitse en de Spaanse grootmacht is meteen ook de meest gespeelde match ooit in de Champions League. Toch vonden wij nog vijf dingen waar we vreemd van opkeken.

1. De onwaarschijnlijke statistiek van Jupp

Het geheime wapen van Bayern? Een 72-jarige gepensioneerde. Trainer Jupp Heynckes kwam in de herfst van 2017 terug uit pensioen om de op de dool geraakte Rekordmeister terug aan het winnen te krijgen. Intussen zijn ze in Beieren weer veel te vroeg op het jaar kampioen. Het laatste kunstje van Heynckes als trainer van Bayern München bezorgde hen in 2013 voor de eerste keer in hun geschiedenis de treble (kampioen, beker én Champions League).

Velen zeiden dat hij gek was om terug te komen uit pensioen, maar hij komt angstvallig dicht bij een tweede huzarenstukje. Bovendien heeft opa Jupp een onwaarschijnlijke statistiek op zijn naam staan: elke keer dat hij meedeed aan de Champions League, haalde hij al de finale. Exact twintig jaar geleden won hij zijn eerste beker met de grote oren als trainer van… Real Madrid.

Foto: REUTERS

2. De geluksbrenger van Real

Het geheime wapen van Real? Een hotel. De Koninklijke heeft geen detail over het hoofd gezien voor de confrontatie met die andere Europese grootmacht. En dus werd ook nu weer het Hilton Park Hotel in München gereserveerd, niet toevallig de plek waar ze ook bij de twee vorige matchen in München verbleven. Toen trokken de Spanjaarden immers twee keer aan het langste eind. In 2014 eindigde de match op 0-4, vorig jaar werd het 1-2. Een staaltje Spaans bijgeloof. ‘Het gelukshotel’, klinkt het al in de Spaanse pers.

Foto: Photo News

3. De borst van Cristiano

Dat Cristiano Ronaldo een paar onwaarschijnlijke records is aan het vestigen in de Champions League, wisten we al. Zo scoorde CR7 voorlopig in elke match tot nu toe. Maar in de aanloop naar de match tegen Bayern ging het al snel over… de borstkas van de ijdele Portugees. Ronaldo trekt immers vaak zijn truitje uit als hij zijn doelpunten viert, een gewoonte die bespot wordt door de sobere Duitsers.

“Ik heb zijn borst de laatste tijd meer gezien dan de borsten van mijn vrouw”, zei ex-Bayern-doelman Oliver Kahn. Ook de Duitse verdediger Jérôme Boateng kon het niet laten erover te praten op de persconferentie voor de match. “Ronaldo is een geweldige atleet. Dat kan je zien als hij scoort en dan zijn truitje uittrekt”, grapte hij.

Foto: AFP

4. De wraak van James

Als Real één man vreest bij Bayern, dan is het niet Franck Ribéry, Arjen Robben. Het is zelfs niet topschutter Robert Lewandowski. Nee, de Spanjaarden zijn vooral bevreesd voor James Rodriguez. De Colombiaan groeide onder Zinedine Zidane nooit uit tot onbetwist basisspeler in Madrid en zou maar wat graag het ongelijk van zijn ex-trainer willen bewijzen. ‘James Rodriguez is op zoek naar wraak’, titelen de Spaanse sportkranten. Voorlopig is James wel nog eigendom van Real, dat hem voor twee jaar uitleent aan Bayern.

Foto: AFP

5. De tien seconden van Roy

De afgelopen dagen barstte de voetbaloorlog tussen de twee giganten al los op social media. Real stak het vuur aan de lont met een filmpje waarin alle doelpunten van Cristiano Ronaldo tegen Bayern opgelijst staan. Bayern sloeg evenwel geniaal terug: het trommelde ex-spits Roy Makaay op en vroeg zich af wat de Nederlander zoal kon doen in tien seconden. Een truitje opvouwen, zijn veters strikken… en scoren tegen Real Madrid, natuurlijk.