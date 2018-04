Ervaren professionals begeleiden jonge werkzoekenden met migratieachtergrond

Geen hogere wiskunde, wél een slim idee. Als ervaren 50-plusser een 18-30 jarige met een migratieachtergrond begeleiden naar werk. Je bent gepensioneerd, zelfstandig of werknemer, en misschien laat je werkgever je er zelfs tijd voor vrijmaken via sociaal verlof. Want Duo-mentor zijn, betekent ook een persoonlijke en professionele verrijking.

De Gentse afdeling van Duo For a Job verhuist naar een vaste stek in het stadscentrum. Daarmee krijgt de intergenerationele coaching van de vzw – die je ook vindt in Brussel, Antwerpen en Luik – een vaste plek tussen andere jobkanalen ‘op maat’ van een doelgroep. “In 2018 willen we 45 duo’s creëren”, zegt Marion Cahen, die Duo For a Job Gent coördineert.

“In 2019 moeten dat er 100 worden. Als mentor begeleid je maar één mentee tegelijk. Leuk is dat liefst 91 procent van onze mentoren na het traject van zes maanden met veel goesting opnieuw een duo vormt met een jonge werkzoekende. Ook als mentor haal je hier veel uit voor jezelf. Werk je voor een bedrijf, dan straalt je engagement af op je werkgever. Onlangs nog benaderde een Gentse start-up ons of ze niet konden samenwerken. En bedrijven als Bpost en BNP Paribas Fortis bieden hun medewerkers de kans om mentor te worden.”

Juiste match

“Om jou als mentor met iemand te matchen, hanteren we een waslijst aan criteria. Wat is jouw persoonlijkheid, waar liggen je kennis, ervaring en netwerk? Alle ingrediënten komen in aanmerking bij het matchen van een duo. Alles samen hebben we nu 620 mentoren uit 90 sectoren. IT, onderwijs, industrie, vakbond, HR, ...”

Mentorcommunity

In tegenstelling tot wat je zou denken, staat de mentor dus centraal bij Duo For a Job. “Wij investeren in je, leiden je op in sociale media, een cv maken, … en dat geef jij door aan je mentee. We hebben werkende en gepensioneerde mentoren. In Oost-Vlaanderen is de verhouding ongeveer 50/50. Je traject begint met een vierdaagse opleiding. Sommigen kijken daar wat tegenop, maar achteraf blijkt het altijd een geweldige netwerkervaring te zijn.”

“Mentoren zien elkaar geregeld terug. Het is een community die wij onderhouden door verschillende activiteiten. Per traject van zes maanden organiseren we twee intervisies die een namiddag duren. Dan kom je samen met andere mentoren om je verhaal te doen en van elkaar te leren. Wij brengen dan de knowhow van alle andere 1.000 duo’s die we al vormden in de groep.”

Motivatie

Het engagement is groot”, zegt Marion Cahen. “Iets teruggeven aan de maatschappij na een succesvolle carrière klinkt cliché, maar daar gaat het hier wel over. Dit zijn allemaal professionals met ervaring en knowhow die het tijd vinden om iets te doen. Ze nemen maatschappelijke verantwoordelijkheid op door jonge werklozen met een migratieachtergrond te begeleiden. Die komen meestal bij ons terecht via CAW, OTC, CVO’s, VDAB of andere partnerorganisaties.”

“Met asielzoekers werken we niet, hun verblijf is nog te precair. Verder is het een diverse groep: er zitten mensen bij zonder opleiding en doctors in de wetenschappen, zoals onlangs een vrouw uit Rusland. Ze delen alleen hun verschillende culturele achtergrond. Mentees krijgen dankzij hun mentor een stevig Nederlands taalbad, hoewel Nederlands kennen geen voorwaarde is. Wel minstens Engels of Frans.”

