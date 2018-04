Romeinse supporters halen letterlijk voorhamer boven, Liverpool-fan in kritieke toestand

De fantastische 5-2 zege van Liverpool in de heenwedstrijd van de halve finales van de Champions League tegen AS Roma heeft na de wedstrijd toch nog een wrang nasmaakje gekregen. Liverpool maakte bekend dat een 53-jarige supporter voor de wedstrijd werd aangevallen en momenteel in kritieke toestand in het ziekenhuis ligt.

Liverpool toont zich geschokt en biedt alle steun aan. “Onze gedachten zijn bij het slachtoffer en zijn familie.”

Intussen werden twee Italiaanse fans op verdenking van poging tot moord aangehouden. Op videobeelden is te zien hoe kort voor het duel twee in het zwart geklede mannen voor Anfield Road een man in elkaar slaan. Bepaalde Engelse media meldden dat daarbij messen en hamers zouden zijn gebruikt.

Zo’n tachtig Romeinse fans hadden voor de wedstrijd een voor Liverpool-supporters bedoelde route gebruikt om tot aan het stadion te komen.