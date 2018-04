Bomen gesnoeid in actie tegen transmigratie: “Waarom moet dit pal in het broedseizoen?”

Het Agentschap Wegen en Verkeer laat de voorbije dagen een aannemer snoeien in het groen langs de E313 in Ranst. Dat is in het kader van afspraken met onder andere politie om transmigratie te kunnen aanpakken.

“Dag Bart, dit zijn snoeiwerken in het kader van de transmigratieproblematiek op parkings, op vraag van politie en gouverneur, zodat transmigranten zich hier niet kunnen verstoppen.” Die opvallende tweet stuurde het Vlaams Agentschap Wegen en Verkeer gisteren de wereld in. Het reageerde daarmee op een bericht en filmpje waarop te zien is hoe struiken gesnoeid worden ter hoogte van de parking Ranst op de E313.

“We doen dat al een tijdje”, zegt de woordvoerder van het Agentschap Erik Sclep. “Vorig jaar snoeiden we op verschillende parkings langs de E40. We halen alles weg waarin mensen zich kunnen verschuilen om vervolgens in de laadruimte van een vrachtwagen te kruipen.”

Het Agentschap laat wel weten de timing te betreuren en spreekt over een “ongelukkige planning”. De kap vindt dit jaar namelijk pal in het broedseizoen plaats. “We gaan er alles aan doen om dit in de toekomst alleen nog in het kapseizoen te laten gebeuren”, zegt Sclep.

Er staan geen soortgelijke acties meer gepland.