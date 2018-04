Dader Toronto richtte bloedbaan aan in naam van ‘Incel’-beweging, maar wat is dat?

Een bestuurder die met een bestelwagen inrijdt op een mensenmassa en daarbij tien mensen doodt. Tegenwoordig denken we dan meteen aan een aanslag van een terroristische groepering, maar de dader van een bloedbad in Toronto blijkt een andere overtuiging te hebben. Hij zweert niet bij ISIS of Al Qaida, maar bij de Incel-beweging. Voor het grote publiek erg anoniem, maar op het internet wel al enkele maanden een steeds groter probleem aan het vormen.