Mist Liverpool-speler WK in Rusland door zware blessure opgelopen in halve finale?

De kans is reëel dat Alex Oxlade-Chamberlain straks het WK moet missen. De Liverpool-middenvelder blesseerde zich zwaar aan de knie tijdens de halve finale tegen AS Roma. Een juiste diagnose is nog niet gesteld.

Het ziet er alvast niet goed uit voor de 24-jarige middenvelder. Na een tackle op Roma-verdediger Kolarov bleef de Liverpool-speler kermend liggen. De onfortuinlijke Oxlade-Chamberlain werd met een draagberrie van het veld gedragen. “Het ziet er niet goed uit”, gaf Liverpool-trainer Klopp na afloop mee. “Als we al voor de scan denken dat het een zware blessure is, dan is de kans groot dat het een zware blessure betreft. Uiteraard is dit slecht nieuws. Er staan nog enkele belangrijke wedstrijden op het programma en mijn kern wordt niet meer groter de komende dagen. We gaan dus creatief moeten zijn.”

Zoals het er nu naar uitziet, is de kans groot dat Oxlade-Chamberlain ook het WK zal moeten missen. En dat is slecht nieuws voor Engeland, één van de tegenstanders van de Rode Duivels. Oxlade-Chamberlain had zich met enkele sterke oefeninterlands in de gratie van bondscoach Garreth Southgate gespeeld en leek een certitude voor Rusland.