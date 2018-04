Grote politieactie aan de gang in Anderlechtse probleemwijk Peterbos: 30 agenten ter plaatse

Anderlecht - In de Anderlechtse probleemwijk Peterbos is woensdag een grote politieactie aan de gang. Iedereen die op straat loopt, wordt gecontroleerd. Bovendien kamt de politie een aantal appartementsblokken grondig uit. Momenteel werden al minstens drie mensen gearresteerd. Er werd ook een gestolen wagen getakeld.

De Anderlechtse wijk kwam de afgelopen tijd meermaals in het nieuws wegens incidenten. Zo werden er geregeld politieagenten aangevallen en bekogeld met stenen, mayonaisepotten of petanqueballen vanuit de talrijke appartementsblokken. Afgelopen weekend vielen jongeren drie MIVB-controleurs aan, en maandag was het de beurt aan een tv-ploeg van VRT. Het maakt dat de wijk ondertussen de stempel van grootste probleemwijk in Brussel meekreeg.

Foto: rdb

Om antwoord te bieden op de problemen zet de politie nu de grote middelen in. 30 agenten kwamen massaal ter plaatse en controleerden iedereen op straat. Een aantal problematische appartementsblokken werd bovendien grondig uitgekamd, zo zijn agenten de daken van de beruchte appartementsblokken afgegaan, op zoek naar projectielen.

In totaal werden drie mensen gearresteerd. Die waren allemaal drugsgerelateerd. Eén van de drie is ook gerechtelijk aangehouden, de andere twee administratief.

Er werd ook een gestolen wagen gevonden in het Peterbos en weggetakeld.

Wat vooraf ging

De voorbije drie maanden werden zeven processen-verbaal opgesteld wegens poging moord op agenten. Drugscriminaliteit viert er overigens ook hoogtij en eerder deze week werd ploeg van Terzake werd er bekogeld met stenen.

Ook zondagavond was er een zwaar incident in Peterbos. Bij een simpele controleactie op geldige vervoersbewijzen polsten drie controleurs van de Brusselse vervoersmaatschappij MIVB of enkele jongeren wel betaald hadden voor hun busticket. In een mum van tijd verzamelden tientallen opgehitste minderjarigen aan de bushalte. De drie controleurs deelden in de klappen en zagen de jongeren aan de haal gaan met hun tablets.

Dinsdag werd één verdachte opgepakt. Hij is in verdenking gesteld van poging tot doodslag, intussen is hij door de raadkamer terug vrijgelaten. “Sinds eind december zijn er al een tiental opsporingsonderzoeken geopend voor poging doodslag op agenten naar aanleiding van incidenten in het Peterbospark”, vertelde Brussels parketwoordvoerster Ine Van Wymersch dinsdag. “In die onderzoeken is al één verdachte opgepakt en door de onderzoeksrechter onder aanhoudingsbevel geplaatst en in verdenking gesteld.”

