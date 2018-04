Afscheidnemende Wenger wil Arsenal nog een laatste prijs bezorgen

Donderdagavond (om 21u05) staan met Arsenal-Atlético Madrid en Olympique Marseille-Red Bull Salzburg de heenwedstrijden van de halve finales van de Europa League op het programma. Voor Arsenal en zijn afscheidnemende coach Arsène Wenger zijn de belangen het grootst. Zij maakten van eindwinst in de Europa League (en het bijhorend ticket voor de groepsfase van de Champions League volgend seizoen) de voorbije maanden hun hoofddoel.

De Gunners spelen in de Premier League al lange tijd niet meer mee in de strijd om de top vier, de plaatsen vanuit de competitie die toegang geven tot het kampioenenbal. De focus werd dan ook al even gericht op de Europa League, waarin Arsenal na Nieuwjaar een knap parcours neerzette en achtereenvolgens Östersunds, AC Milan en CSKA Moskou uitschakelde. De Londenaars maakten vorige week vrijdag bekend komend seizoen - na 22 jaar dienstverband - afscheid te nemen van manager Arsène Wenger. Zijn eerste Europese bekerwinst bij de Gunners zou een prachtig afscheid zijn.

Tegenstander Atlético Madrid, nummer twee in de Primera Division, is al verzekerd van Champions League-deelname volgend seizoen. De Rojiblancos herpakten zich Europees na een tegenvallende groepsfase in het kampioenenbal voor Nieuwjaar. Atlético won de Europa League recent twee keer (in 2010 en 2012).

In de tweede halve finale treft spektakelploeg Olympique Marseille de Oostenrijkse revelatie Red Bull Salzburg. L’OM was in de kwartfinales in een zinderend Stade Vélodrome met 5-2 te sterk voor de zusterploeg van Salzburg, RB Leipzig. De Fransen, momenteel vierde in de Ligue 1, zijn in de competitie ook nog volop in de strijd om een Champions League-ticket verwikkeld. Nummer twee Monaco, dat een ticket voor de groepsfase bemachtigt, heeft immers slechts één punt meer.

Red Bull Salzburg van zijn kant is in Oostenrijk op weg naar een vijfde landstitel op rij. Het team van coach Marco Rose maakte in de kwartfinales indruk door Lazio Roma - na een 4-2 nederlaag in Rome - in eigen huis met 4-1 te kloppen. In de groepsfase van de Europa League kwamen Salzburg en Marseille elkaar ook al tegen. De Oostenrijkers wonnen toen thuis met 1-0, in Marseille bleef het 0-0.