Prins Laurent verkoopt ecohuizen omdat hij niet meer uit de kosten geraakt

Het gaat van kwaad naar erger met prins Laurent. Nadat hij onlangs te horen kreeg dat hij een deel van zijn dotatie verliest, moet hij nu ook drie panden in de Aarlenstraat in Brussel verkopen. Dat betekent meteen ook het einde van zijn eco-project, gebouwen die maar voor 1 euro energie per vierkante meter per jaar verbruiken.

Nadat de vzw ’t Kint door afgevaardigde bestuurder Etienne Vrebos werd opgedoekt omdat de geldkranen werden dichtgedraaid, stortte de broer van koning Filip zich in 2006 op de vastgoedmarkt. De NV Cerbux Invest en Rec Arlon 67, twee nieuwe vennootschappen, vestigden zich in de dure Europese wijk in Brussel waar twee panden werden gekocht.

In die gebouwen werd een ‘Renewable Energy House’ ingericht, een herenhuis dat volledig op hernieuwbare energie draait. In 2007 gaf toenmalig minister van Leefmilieu Bruno Tobback (SP.A) de vastgoedvennootschap Cerbux Invest, dat achter het ecohuis zat, een ‘facultatieve toelage’ van 50.000 euro.

“Het was een uniek project dat bezoekers kreeg uit de hele wereld”, zegt Vrebos die zich een vriend vertrouwenspersoon van de prins mag noemen.

European Renewable Energy Council (EREC), een internationale organisatie zonder winstoogmerk, tekende een huurcontract van 27 jaar om de twee panden van de prins te huren. Omdat ze meer plaats nodig hadden, kocht de vzw een jaar later nog een derde, aanpalend gebouw. De drie gebouwen werden aan de gangbare huurtarieven verhuurd.

“Maar toen eiste EREC dat de huurprijs met de helft werd verlaagd. Toen we dat weigerden, werd de huurovereenkomst van 27 jaar gewoon stopgezet. Daar loopt nog altijd een rechtzaak over wegens eenzijdige verbreking van dat contract”, zegt Etienne Vrebos.

Crisismanager prinses Claire kon het tij niet keren Foto: Belga

Cerbux staat op de rand van het faillissement, schreven de kranten van Sudpresse vorig jaar nog.

“Laat ons zeggen, met de huurinkomsten kunnen de leningen niet meer worden afgelost. Vier maanden geleden is daarom besloten tot een verkoop”, zegt Etienne Davignon, de raadgever van prins Laurent.

Drie drie panden in de Aarlenstraat 63, 65 en 67 staan dus te koop en er wordt momenteel onderhandeld met enkele kandidaten. Een beslissing is nog niet gevallen.

De prins moet ondertussen op zoek naar nieuwe uitdagingen.