KU Leuven opnieuw verkozen tot meest innovatieve universiteit van Europa

Leuven - Voor het derde jaar op rij werd KU Leuven verkozen tot de meest innovatieve universiteit van Europa. Dat blijkt uit de jaarlijkse ranking van Thomson Reuters die woensdag werd bekendgemaakt.

De ranking hanteert tien parameters over onderzoeksoutput. Het gaat om artikels in wetenschappelijke tijdschriften en patentaanvragen waarmee een universiteit haar onderzoeksresultaten beschermt en commercialiseert.

De meting slaat alleen op Europese universiteiten. Op de tweede plaats staat Imperial College London. University of Cambridge vervolledigt de top drie.

“De KU Leuven blijft een groot volume aan invloedrijke uitvindingen produceren. Patenten van onderzoekers van de Leuvense universiteit worden heel frequent geciteerd door andere onderzoekers, zowel in de academische wereld als in de industrie. Dat is een belangrijke wegingsfactor in onze ranking”, stelt Reuters.