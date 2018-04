Parket voert onderzoek naar sterke man(nen) achter Moeskroen. Mogelijk 17 clubs in 1A

De Brusselse onderzoeksrechter vlooit uit of de voetbalclub Moeskroen in handen is van de buitenlandse voetbalmakelaars Pini Zahavi en Fali Ramadani. Het parket buigt zich over de zaak nadat KV Mechelen een strafklacht met burgerlijke partijstelling had ingediend, schrijft De Tijd woensdag.

De eigenaars van KVM, de Vlaamse ondernemers Olivier Somers (Gemaco) en Dieter Penninckx (Brantano), voelen zich belazerd nu ze uit eerste klasse degraderen terwijl Moeskroen al jaren in handen van makelaars zou zijn. Die mogen volgens de regels van de voetbalbond geen eigenaar van een club zijn.

Het gerechtelijk onderzoek moet uitklaren of Moeskroen zich schuldig heeft gemaakt aan fraude en oplichting door valse stukken en geantidateerde documenten in te dienen om te verhullen dat de twee supermakelaars de echte bazen zijn.

De strafklacht is onderdeel van een juridische drietrapsraket. KV Mechelen gaat ook bij het BAS in hoger beroep tegen de pas afgeleverde licentie voor Moeskroen en probeert daarnaast via een kortgeding van de voetbalbond af te dwingen dat het volgend seizoen als 17de club wordt toegevoegd aan eerste klasse.

