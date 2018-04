Apple ziet 52 miljard in rook opgaan na angst voor tegenvallende iPhoneverkoop

Technologiegigant Apple stond gisteren na drie handelssessies samengeteld 7,1% lager genoteerd op de beurs. In totaal zag het bedrijf maandag bijna 64 miljard dollar beurswaarde - zo’n 52 miljard euro - in rook opgaan. De forse daling was het gevolg van negatieve signalen bij enkele toeleveranciers, die op hun beurt leidden tot paniek op Wall Street.

Begin deze week stelde het bedrijf Taiwan Semiconductor Manufacturing (TSMC) haar prognose voor het tweede kwartaal naar onder bij: in plaats van de verwachte 8,8 miljard dollar, zal de opbrengst allicht een miljard minder bedragen. TSMC is een chipfabrikant en een belangrijke toeleverancier van Apple, wat bij enkele analisten meteen alarmbellen deed afgaan.

“Nu we voor de langverwachte kwartaalresultaten van Apple staan volgende week, is Wall Street in ‘volle paniekmodus’ gegaan”, schreef analist Daniel Ives dinsdag in een bericht aan zijn klanten. “Berichten van de van toeleveranciers uit Azië wijzen erop dat de iPhone-leveringen van juni ver onder verwachtingen liggen.”

Een dag na de aankondiging van TSMC verlaagde de bank Morgan Stanley haar kwartaalschatting van het aantal verzonden iPhones van 40,5 miljoen naar 34 miljoen. Ook een andere Apple-toeleverancier kwam maandag met slechte verwachtingen. AMS, een bedrijf uit Oostenrijk dat optische sensoren voor de iPhone X ontwikkelt, verwacht dat de verkoop in het tweede kwartaal 50% lager zal liggen dan in het eerste kwartaal.

In totaal noteerde Apple na drie handelssessies 7,1% lager en zag het bedrijf 64 miljard dollar beurswaarde in rook opgaan. Volgende week weten we of de vrees van beleggers en analisten gegrond blijkt, want dan maakt de technologiereus haar resultaten en verwachtingen bekend.