Republikeinen winnen tussentijdse verkiezingen in Arizona

Bij een tussentijdse verkiezing voor het Amerikaanse Huis van Afgevaardigden in de staat Arizona hebben de conservatieve Republikeinen van Donald Trump hun zetel kunnen behouden.

De Republikeinse kandidate Debbie Lesko haalde het in haar kiesdistrict met een relatief kleine marge van ongeveer vijf procent tegen haar Democratische uitdaagster Hiral Tipirneni. Dat meldde de kiescommissie van Arizona dinsdagavond lokale tijd op haar website. Volgens het voorlopige resultaat haalde Lesko 52,6 procent van de stemmen, Tipirneni 47,4 procent.

De Democraten beschouwen het resultaat van hun kandidate als een succes. Bij de presidentsverkiezing van 2016 had Donald Trump nog een voorsprong van 21 procent behaald in het traditioneel conservatief stemmende district.

De plaats in het Huis van Afgevaardigden in Arizona was vacant geworden nadat de langdurige ambtshouder Trent Franks wegens beschuldigingen van seksueel wangedrag was afgetreden. Meer dan 174.500 kiezers brachten hun stem uit, wat neerkomt op een kiesopkomst van 38,3 procent, aldus de website.

De Democraten hebben tot dusver bij alle tussentijdse verkiezingen sinds de ambtsaanvaarding van Trump terreinwinst geboekt. Dat geeft voor de oppositie hoop voor de Amerikaanse congresverkiezingen van 6 november. Om een meerderheid in het Huis van Afgevaardigden te bereiken, moeten ze 23 zetels veroveren op de Republikeinen.

Foto: AP

Foto: AP