Brusselse politie deelde deze maand al 200 boetes uit tegen deelnemers trouwstoeten

Brussel - Elk koppel dat trouwt in Brussel wordt er voortaan bij het overhandigen van het trouwboekje op gewezen dat lawaaierige en hinderlijke trouwstoeten niet meer getolereerd worden. Deze maand werden al 200 pv uitgeschreven tegen deelnemers van gevaarlijke trouwstoeten.

Het Brusselse stadsbestuur bindt de strijd aan met deelnemers van trouwstoeten. Liever nu dan te wachten tot wanneer het helemaal uit de hand loopt, klinkt het. Daarom is een actieplan opgesteld en kreeg de politie opdracht om er hard tegen op te treden.

Zo werden afgelopen weekend 88 processen-verbaal opgesteld, het weekend daarvoor 53. Allemaal wegens diverse verkeersinbreuken, inbreuken op het algemeen reglement van de politie met onder andere inbreuken voor ongepast gedrag (overmatig toeteren,…).

“De feiten komen het vaakste voor in Laken. Het gedrag van sommige chauffeurs is onaanvaardbaar en bovendien erg gevaarlijk voor alle weggebruikers. Het vieren van feestelijkheden is uiteraard zeker toegestaan, maar niet ten koste van de veiligheid en de rust van anderen.”, aldus de burgemeester van Brussel Philippe Close.

Alain Courtois, eerste schepen van Brussel, zegt dat hij jong gehuwden voortaan tijdens de overhandiging van het trouwboekje wijst op de gevolgen van luidruchtige en hinderlijke trouwstoeten. “Zo kunnen ze nadien niet komen vertellen dat ze niet gewaarschuwd zijn wanneer ze een aantal boetes in de bus krijgen.”