Elke week vier ongevallen door bestuurders die gsm gebruiken: Brussel start campagne

Brussel - Een nieuwe campagne, “Verdeel je aandacht niet”, moet Brusselaars en pendelaars bewust maken van de gevaren van het gebruik van de gsm achter het stuur. Brussels staatssecretaris voor Verkeersveiligheid Bianca Debaets (CD&V) wees er woensdag bij de lancering van de campagne onder meer op dat elke week in het Brussels gewest zeker vier mensen gewond raken in een ongeval waarbij een bestuurder was afgeleid door de smartphone. De campagne is specifiek, maar niet uitsluitend, gericht op jongeren “omdat het soms wel lijkt alsof hun hand vergroeid is met hun smartphone”.

“Twee dingen tegelijk doen, dat gaat niet”, zei Debaets. “En dat geldt zeker in het verkeer, en nog meer in Brussel. Er is een grotere densiteit van verkeer, en er zijn vele verkeersmodi zoals natuurlijk auto’s, maar ook trams, fietsers en voetgangers, om nog van steps en monowheels te zwijgen. Je moet elke seconde attent zijn. Een veilig verkeer is een gedeelde verantwoordelijkheid voor alle weggebruikers.”

De meest optimistische schattingen gaan ervan uit dat 5 pct van de ongevallen mee veroorzaakt werd door afleiding door de gsm. In Brussel gaat het dan om zeker 200 ongevallen per jaar, of vier per week.

Een enquête van Vias leert dat 1 op de 6 Brusselaars de afgelopen week zijn gsm heeft gebruikt, bij de Belgische jongeren is dat 1 op de 5. Uit onderzoek blijkt dat wie de gsm achter het stuur gebruikt, minstens vijf seconden is afgeleid.

Voor de campagne, een initiatief van Debaets en Brussel Mobiliteit, heeft de staatssecretaris 250.000 euro uitgetrokken. Ze zal zes weken lang lopen op de sociale netwerken, maar ook op straat, vooral nabij hogescholen en uitgaansbuurten, met affiches.