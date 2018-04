Spookrijdster gewond na crash op N32

Menen - Een spookrijdster is woensdag gewond geraakt op de N32 menen. De vrouw reed in de richting van de A19 maar in plaats van de twee rechter rijstroken, nam ze de twee linkse, voor het verkeer richting Roeselare.

Op de N32 in Menen raakte woensdagmiddag een vrouw gewond nadat ze was beginnen spookrijden. De vrouw reed in de richting van de A19 maar in plaats van de twee rechter rijstroken, nam ze de twee linkse, voor het verkeer richting Roeselare. Ze kwam er een paar honderd meter verder in aanrijding met een Mercedes, die haar niet meer kon ontwijken.

De brandweer kwam ter plaatse om de automobiliste uit haar Citroën te helpen. Ze werd overgebracht naar het ziekenhuis. Ook de aangereden automobiliste had pijn en ging wat later eveneens ter controle mee met de ambulance.

Het is al het tweede ongeval met een spookrijdster in twee dagen in de regio. In Hooglede reed een 67-jarige vrouw dinsdag meer dan 2 kilometer op de verkeerde rijstrook op de ring rond Roeselare. Ze raakte ook een tegenligger, maar daarbij vielen geen gewonden.

