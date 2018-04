Britse rechter beslist dat doodzieke Alfie niet naar Italië mag voor behandeling

De behandeling van het doodzieke Britse jongetje Alfie Evans werd in eigen land stopgezet na een vonnis van de rechtbank. Onder meer Italië stond klaar om de peuter op te vangen en hulp te bieden, maar ook dat is door de Britse rechtbank verboden. Het oordeel heeft tot grote ophef geleid.

De 23 maanden oude Alfie Evans lijdt aan een degeneratieve neurologische aandoening, die nog niet duidelijk is gediagnosticeerd. Britse rechters beschouwen levensbehoudende maatregelen als zinloos, omdat de hersenen van het kind door de ziekte bijna volledig verwoest zouden zijn. Alfie’s artsen omschreven een verlenging van zijn lijden als onmenselijk. Vrijdag nog had ook het Britse Supreme Court, de laatste rechterlijke instantie in het land, een bezwaarschrift van de ouders afgewezen.

Maandag werden de maatregelen die het jongetje in leven zouden houden opgeheven, maar wonderwel bleef de knul zelfstandig ademen.

Niet naar Italië

Ondertussen boden verschillende landen aan Alfie op te vangen en hulp te bieden. Zo gaven de Italiaanse autoriteiten en de paus aan het zieke kindje de Italiaanse nationaliteit te willen geven. Dat zou zijn ouders in staat stellen hun zoontje naar Vaticaanstad over te brengen voor behandeling. Het koppel kreeg dinsdag een nieuwe klap te verwerken: een Britse rechter oordeelde dat Alfie het land niet mag verlaten. Hij benadrukte dat verdere behandeling zinloos is volgens een team van medische experts.

Tom Evans en Kate James, de ouders van het jongetje, stappen woensdag opnieuw naar de rechter in de hoop het oordeel van tafel te vegen. “Alfie zou op dit moment in Italië kunnen zijn. We weten dat de luchtmacht klaarstaat om hem en een team van artsen over te vliegen”, aldus papa Tom.

“Een Duits ambulanceteam, dat hem in eerste instantie zou meenemen, staat ook nog altijd klaar”, vervolgt de radeloze vader. “De werkelijkheid is dat er tal van mensen zijn die hem het land uit willen krijgen en ik geef niet op, want Alfie ademt er op los en lijdt niet.”

Ophef

De kwestie heeft voor heel wat ophef gezorgd in Groot-Brittannië. Maandag verzamelden zich zo’n 200 aanhangers van de ouders zich buiten het ziekenhuis in Liverpool. Een deel van hen probeerde het gebouw binnen te geraken, maar dat werd door de politie tegengehouden.

Uit een enquête van de Daily Star blijkt dat maar liefst 92 procent van de lezers de kant van Alfie en zijn ouders kiest.