Zo veranderen criminelen tonijn om in te blikken in dure verse tonijn

Voedselfraude om vette winsten op te strijken. Het is een nieuwe vorm van criminaliteit die de jongste jaren fors de kop heeft opgestoken. Dat daarbij de volksgezondheid in gevaar wordt gebracht, kan de organisaties duidelijk niets schelen. Want zelfs met babyvoeding wordt er gesjoemeld.

Rot vlees, chemisch gekleurde tonijn en nepbabymelkpoeder. Het zijn maar enkele van de producten die in de eerste helft van dit jaar in beslag zijn genomen tijdens de operatie Opson, gecoördineerd door Europol en Interpol. In totaal zijn 3.620 ton gevaarlijke levensmiddelen vernietigd en werden 749 mensen opgepakt voor ondervraging.

Onder meer frauduleuze praktijken in de tonijnindustrie werden volgens Jari Liukku, hoofd van het Europese Centrum voor Ernstige en Georganiseerde Criminaliteit van Europol, blootgelegd. En dat is toch wel opvallend. De fraude in de tonijnvisserij is niet nieuw, maar het is de eerste keer dat men echte bewijzen heeft gevonden. Tonijn die bestemd is om in te blikken, wordt behandeld met chemische producten zodat hij weer een rode kleur krijgt en verkocht kan worden als verse vis. Zo ruikt hij ook. Puur uit winstbejag.

Ook bij ons werd er vlees in beslag genomen in het kader van het onderzoek naar de vleesfraude bij Veviva. Het bedrijf werd gesloten, tonnen rundergehakt en ossestaart werden vernietigd. Speurders vonden onder meer sporen van vleesafval en stukjes karkas, bestemd voor dierenvoeding, in het vlees voor menselijke consumptie.

Babyvoeding zonder voedingsstoffen

In Barcelona (Spanje) is een fabriekje gesloten waar acht ton vervalst melkpoeder voor baby’s in beslag is genomen. De babyvoeding was niet schadelijk maar het ontbrak wel aan de voedingsstoffen die baby’s nodig hebben. Het werd ook gemaakt in een omgeving die niet voldoet aan de gezondheids- en veiligheidsnormen voor voedsel.

De Franse gendarmerie, douane, politie en het ministerie van Landbouw vonden meer dan 9,5 ton gesmokkelde bederfelijke goederen.