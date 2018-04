N-VA blundert opnieuw met vlag: partij vindt aangeboden collaboratievlag een “schoontje”

De N-VA heeft woensdag voor commotie gezorgd op Twitter. Op het sociale medium bood iemand een Vlaamse collaboratievlag aan, waaronder het account van de partij reageerde met de tekst: “schoontje”. “Een slordigheid”, klinkt het als reactie. “Vergissen is menselijk.”

De N-VA is in heet vaarwater terechtgekomen, nadat het op Twitter reageerde met “schoontje” op een foto van een vlag met de Vlaamse Leeuw. Niet heel speciaal, ware het niet dat in dit geval ging om een verkoper die het artikel duidelijk te koop aanbood met de tekst “Collaboratie Vlaanderen / Vlaamse Leeuw Vlagje”.

De tweet van de Vlaams-nationalistische partij leverde tal van reacties op die niet mals waren. Zo vroeg de aanbieder zich af waarom de N-VA een dergelijke vlag als “schoon” zou bestempelen. “Dit gaat mij wel een brug te ver”, liet een ander weten. “Je kan en mag dit niet toejuichen”, klonk het verder. “Een schande”, reageerde nog iemand.

Op Twitter meldde de beheerder van het account even later dat hij of zij gereageerd heeft op een “foute tweet”, gevolgd door een mea culpa: “Tekst niet gezien, mijn excuses.” In een reactie op andere gebruikers, schrijft de N-VA nog dat het “een slordigheid van mijn kant was, waarvoor mijn excuses”. De blunder kon gebeuren doordat de partij “momenteel campagne voert rond leeuwenvlaggen”. “Vergissen is menselijk”, klinkt het nog.

Ik weet het. 't Is écht een schande, en ik neem dat woord niet snel in de mond. — Sue Goossens (@suepposedly) 25 april 2018