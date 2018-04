Vakbond: “Filiaalhouders Lidl onder druk gezet om stakers te ontslaan”

Brussel - Bij warenhuisketen Lidl gingen woensdag op verschillende plaatsen in het land winkels dicht wegens een spontane staking. Het personeel is teleurgesteld dat sociaal overleg is afgesprongen. In totaal werden er 79 winkels gesloten, meldt de directie. De winkelketen zou filiaalhouders onder druk zetten om de stakers te ontslaan, klinkt het bij LBC-NVK. Lidl ontkent dat.

Staking bij de Lidl in Genk. Foto: Boumediene Belbachir

“We hebben aan de directie een aantal maatregelen gevraagd om de werkdruk te verminderen”, aldus Johan Lippens, secretaris bij vakbond LBC-NVK aan Nieuwsblad.be. “Ze hebben ons vervolgens een aantal herkauwde voorstellen van vorig jaar gedaan, maar die bleken toen al niet te werken. En over nieuwe maatregels weigert de directie te praten”, klinkt het nog bij Lippens.

Dat spreekt de directie tegen. “Het waren wel degelijk nieuwe voorstellen”, zegt woordvoerster Isabelle Colbrandt. Lidl wil onder meer de “vliegende ploeg” uitbreiden. Die ploeg springt bij op momenten van onderbezetting in de filialen. Ook voor extra taken zoals een herinrichting van een rayon of het aankleden van een filiaal in een bepaald thema, wil Lidl in extra werkuren voorzien.

“Deze voorstellen zorgen ervoor dat tijdens piekmomenten of bij extra taken bijkomende werkuren worden ingepland. Jammer genoeg heeft dit nog niet tot een akkoord geleid met de vakbonden”, meldt de directie van Lidl. “We hopen om snel in een constructieve sfeer tot een vergelijk te komen. Want Lidl moet voor al onze medewerkers een fijne plek zijn om te werken. Wij zijn ervan overtuigd dat ook dat het doel is van de vakbonden.”

(lees verder onder de video)

Ook in Bilzen bleven de deuren van de Lidl gesloten Video: Tom Palmaers

Verdere acties?

Hoe het verder moet, is niet duidelijk. De bonden verwachten dat de stakingsgolf nog zal uitbreiden. “We willen wel verder praten, maar niet als het is om ontastbare ideeën te lanceren”, zegt Thomas Vanbiervliet van ACLVB. Vermoedelijk zullen sommige filialen ook de komende dagen nog gesloten blijven. Ook Lidl zelf ka niet zeggen of er morgen acties zullen zijn.

Ondertussen roept de directie haar medewerkers op om het werk te hervatten: “We begrijpen dat onze mensen een heel belangrijk punt willen maken en dat begrijpen we. De work-life balance van onze medewerkers is een van onze prioriteiten. Daarom hebben we meteen een aantal heel concrete maatregelen genomen. Maar we hopen dat onze medewerkers ook begrijpen dat onze klanten hier niet het slachtoffer mogen zijn.”

Stakers ontslaan

LBC-NVK-secretaris Lippens stelt verder dat Lidl filiaalhouders onder druk zet om personeel dat het werk heeft neergelegd te ontslaan. De winkelketen ontkent dat. “Zoiets druist volledig in tegen hoe wij met onze werknemers omgaan. Niemand wordt ontslagen omdat hij staakt”, aldus de woordvoerster.

Schrikbewind

Begin deze maand was er al een actie in het Lidl-filiaal van Oostkamp. De vakbonden namen het niet dat een werknemer werd ontslagen omdat die de hoge werkdruk niet aankon. “Op die manier zorg je voor een schrikbewind”, klonk het toen bij LBC-NVK. Maar de actie werd snel afgeblazen omdat de directie van Lidl overleg beloofde.

Een overzicht van de filialen die vandaag gesloten waren:

Antwerpen

Ekeren

Antwerpen 4

Heist-op-den-Berg

Mol

Oud-Turnhout

Berlaar

Henegouwen

Blaton

Lessines

Ath

Mouscron Liesse

Mouscron 4

Peruwelz

Quaregnon

Comines

Tournai 2

Tournai 1

Charleroi

Fleurus

Jemappes

Froyennes

Dottignies

Jurbise

Soignies

Braine-le-comte

Farcienne

Binche

Fayt

La Louvière

Gerpinnes

Morlanwelz

Ghlin

Roux

Montigny-le-Tilleul

Mons

West-Vlaanderen

Brugge 4

Koksijde

Oostkamp

Zedelgem

Oost-Vlaanderen

Beveren

Eke

Oudenaarde

Ronse

Vlaams-Brabant

Sint-Pieters-Leeuw

Waals-Brabant

Tubize

Brussels Hoofdstedelijk Gewest

Molenbeek 3

Limburg

Heusden

Houthalen

Neerpelt

Peer

Sint-Truiden Stayen

St-Lambrechts-Herk

Waterschei

Zolder

Zonhoven

Kermt

Koersel

Lanaken

Bilzen

Bree

Dilsen

Genk Hasseltweg

Genk Kolderbos

Hasselt

Lanaken

Lommel

Maaseik

Maasmechelen

Luik

Huy

Seraing 1

Seraing Doyennes

Liege Haut-Prés

Liege Rocourt

Ans

Awans

Barchon

Haccourt

Herstal 2

Herstal

Montegnée

Namen

Leuze