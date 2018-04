Actrice Mieke Bouve stapt over van SP.A naar Open VLD

Gent - Actrice en Gents sp.a-gemeenteraadslid Mieke Bouve stapt over naar Open Vld. Ze stelt haar zetel in de gemeenteraad ter beschikking van s.pa-Groen. “Het kartel was niet langer de juiste plek om mijn engagement voor Gent vorm te geven”, zegt Bouve. De actrice stond in 2006 nog op de s.pa-Spirit-lijst en in 2012 op de kartellijst s.pa-Groen.

Mieke Bouve vertolkte in de jaren tachtig de rol van Ann De Schrandere of ‘Boogschutter’ in de populaire jeugdreeks Merlina. Later speelde ze onder meer nog in de tv-reeksen Wittekerke, Thuis en Spring.

Bij de laatste gemeenteraadsverkiezingen raakte ze niet verkozen, maar ze zetelde wel in de Gentse gemeenteraad ter vervanging van andere gemeenteraadsleden. Sinds 2015 was ze permanent gemeenteraadslid voor het Gentse meerderheidskartel van socialisten en groenen.