Man krijgt een jaar voorwaardelijk voor bedreigen van zijn kotbazin met een BB-gun

Hasselt - De Hasseltse correctionele rechtbank heeft een 34-jarige man uit Hasselt veroordeeld tot een voorwaardelijke celstraf van een jaar, omdat hij in Diepenbeek zijn kotbazin bedreigd had met een BB-gun, een luchtdrukgeweer.

Op 23 augustus 2016 had hij met de kotbazin nog een koffie gedronken. Vervolgens vroeg hij of zij hem naar zijn zieke moeder in het ziekenhuis kon vervoeren, maar onderweg naar daar ging de dertiger over de schreef.

Hij haalde een BB-gun boven. Hij bedreigde de vrouw met het luchtdrukwapen en eiste geld van haar. De vrouw was bij de pinken en zei dat ze geen geld op zak had. Ze stelde voor om aan buurtsupermarkt te stoppen om geld af te halen. Eenmaal binnen kon ze alarm slaan.

De verdachte vluchtte weg, maar de politie trof hem later in zijn kot aan. Naar eigen zeggen had hij geen nuttige dagbesteding en zat hij in geldnood. Daar kwam een alcoholverslaving bovenop.

Als de man bereid zou zijn om voorwaarden na te leven, kon het openbare ministerie akkoord gaan om hem een probatie-uitstel toe te kennen. Gezien zijn gunstig strafverleden, verleende de rechtbank hem uitstel. De man moet wel in therapie gaan voor zijn alcoholproblematiek en een beroepsopleiding volgen. De BB-gun is verbeurdverklaard. De man moet zo’n zevenhonderd euro proceskosten betalen.