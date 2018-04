Lierse ontkent akkoord over overname

Lierse ontkent aan onze redactie dat er al een akkoord bereikt is over de overname van de club. Woensdagmiddag meldde Sporza dat er sprake was van witte rook op het Lisp. Die zou welgekomen zijn, want de club moet morgen zijn licentiedossier indienen bij het BAS. Zonder nieuwe overnemer dreigt de club naast een licentie te grijpen en zakt Lierse naar de amateurreeksen.