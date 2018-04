Geldboete voor ongeval waarbij arbeider beide duimen verliest in persmachine

Brugge / Tielt - De zaakvoerder van een bedrijf uit Tielt is door de Brugse strafrechter veroordeeld tot een geldboete van 3.600 euro voor een ernstig arbeidsongeval. Bij het ongeval met een persmachine verloor het slachtoffer beide duimen.

De 56-jarige arbeider uit Oostende werkte al acht jaar bij Vermako, een bedrijf dat onder andere gespecialiseerd is in het maken van serres. Op 2 juni 2015 ging het echter mis. De man van Roemeense origine was bezig met het persen van metalen latjes tot geplooide beugels. Op het moment dat het slachtoffer de beugel verwijderde, maakte de persmachine plots een tweede slag. De duimen van de arbeider werden verpletterd.

Persmachine van 60 jaar

Zaakvoerder Jacques M. (58), die in 2007 al werd veroordeeld voor een arbeidsongeval, nam het volgens de burgerlijke partij niet zo nauw met de veiligheid op de werkvloer. De bewuste persmachine dateerde bijvoorbeeld al uit 1953 en was recent letterlijk vanonder het stof gehaald. Het slachtoffer had het probleem met de plotse dubbele slag al aangekaart. “We zien hier het lelijke gezicht van de harde commerciële wereld, waar een werknemer als het verlengde van een machine wordt gezien”, aldus meester Marianne Van Gheluwe.

Het slachtoffer eiste een schadevergoeding van 113.000 euro, maar kreeg eerder al 224.000 euro van de verzekering. De verzekeraar stelde zich eveneens burgerlijke partij om dat bedrag terug te vorderen van de beklaagde. De verdediging probeerde dat argument te weerleggen en wierp op dat van opzet geen sprake was. De rechter volgde dat standpunt en verklaarde vorderingen van de burgerlijke partijen ongegrond.

De verdediging gaf wel toe dat zijn cliënt op vlak van veiligheid nalatig was geweest. Ondertussen zou er wel voor 100.000 euro in veiligheid geïnvesteerd zijn. Volgens de arbeidsauditeur zijn er in het bedrijf inderdaad structurele verbeteringen uitgevoerd. De verdediging vroeg tevergeefs om opschorting van straf.