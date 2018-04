Blankenberge mag meeuwen de pil niet geven wegens geen vergunning

Blankenberge - De meeuwenpopulatie beperken door volwassen dieren de pil te geven. Dat was het plan van de gemeente Blankenberge dat tot in het buitenland door de media werd opgepikt. Maar het federaal agentschap voor geneesmiddelen steekt daar nu een stokje voor. “Geen enkel geneesmiddel voor diergeneeskundig gebruik is vergund voor anticonceptie bij meeuwen”, klinkt het.

De oppositie en Vogelbescherming Vlaanderen hadden al kritiek geuit op het actieplan van burgemeester Ivan De Clerck (Open Vld) om de meeuwenpopulatie in te dijken door volwassen dieren de pil te geven. Op het San Marcoplein in Venetië gebruiken ze die methode al tegen de overpopulatie van duiven. De dieren krijgen tijdens de vruchtbaarheidsperiode maïskorrels die omhuld zijn met een anticonceptiemiddel, liet het stadsbestuur vorige week weten in een persbericht.

Die aanpak in de strijden tegen overlast door meeuwenzou een Europese primeur zijn. Maar nu krijgen de tegenstanders plots steun uit onverwachte hoek. Het federaal agentschap voor geneesmiddelen en gezondheidsproducten ( FAGG) van de FOD Volksgezondheid benadrukt dat er momenteel “geen enkel geneesmiddel voor diergeneeskundig gebruik vergund is voor anticonceptie bij meeuwen.

“Gebruik van diergeneesmiddelen voor niet-vergunde indicaties of diersoorten, het zogenaamde waterval- of cascadesysteem, kan enkel worden toegepast om onaanvaardbaar lijden van dieren te voorkomen. Een dierenarts kan voor anticonceptie bij meeuwen dus geen gebruikmaken van geneesmiddelen vergund voor andere indicaties of bij andere doeldieren”, zo luidt het.

Het gemeentebestuur is nog niet officieel op de hoogte gebracht. De dierenartspraktijk met wie wordt samengewerkt, is wel gecontacteerd met het FAGG. De onderhandelingen lopen.

Met het toedienen van anticonceptie wilde Blankenberge een versnelling hoger schakelen in de strijd tegen de meeuwenoverlast in de kustgemeente. Eerder werd ook al beslist om drones in te zetten om nesten op te sporen. De brandweer gaat ook eieren doorprikken en vervangen door nepeieren.

Wie meeuwen voedert aan de kust, riskeert een GAS-boete.