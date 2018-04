Drastische maatregel moet dieren in Nederlands natuurgebied redden: “Ruim 1.150 dieren moeten weg”

Door de problematische situatie van de Oostvaardersplassen, een natuurgebied van zo’n 5.600 hectare in het midden van Nederland, moeten ruim 1.150 dieren er zo snel mogelijk weg. Dat is het advies van de bevoegde commissie. Zo hopen de Nederlandse overheden toch nog wat dieren te kunnen redden.

Het was een vreselijke winter voor de dieren in de Oostvaardersplassen, een 5.600 hectare groot natuurgebied in het midden van Nederland, gelegen tussen Almere en Lelystad. De natuur had het moeilijk door de strenge winter, en dus was er niet genoeg voedsel voor de 5.230 herten, runderen en paarden die er in oktober nog rondliepen.

LEES OOK. Nederlanders kunnen slachting van wilde dieren niet meer aanzien: “Dit is de hel op aarde”

Foto: BELGAIMAGE

Door het gebrek aan voedsel zaten de dieren erg snel door hun vetreserve heen en stierf een deel van hen een natuurlijke dood. Het grootste deel werd afgeschoten door Staatsbosbeheer, de beheerder van de Oostvaardersplassen, “om hen uit hun lijden te verlossen en hen niet nodeloos te laten afzien”.

Die slachting van wilde dieren ging niet onopgemerkt voorbij. Talrijke actiegroepen stonden op hun achterste poten door de opduikende foto’s van dode dieren en karkassen en startten petities op om de dieren beter te behandelen. Hun eis: de dieren bijvoederen, zodat ze langer kunnen overleven. Dat gebeurde ook na fel aandringen, en dat nog tot 5 mei.

Commissie

Foto: BELGAIMAGE

Een structurele oplossing was dat echter niet. Daarom werd een bevoegde commissie van de Nederlandse overheid gevraagd om een oplossing uit te werken. Enkele scenario’s lagen op tafel, maar die waren niet allemaal haalbaar. Het gebied vergroten leek ideaal, dan zouden de dieren eten kunnen zoeken in gebieden rond het huidige. Helaas maakte de omheining rond de Oostvaardersplassen dat onmogelijk.

Het advies van de commissie, dat woensdag bekendgemaakt werd, bestaat erin de populatie zo snel mogelijk grondig terugdringen. “Ruim 1.150 herten en paarden moeten op de kortst mogelijke termijn weg”, klinkt het. Mogelijk loopt het aantal nog op door de geboorte van jonge dieren.

Voor 180 paarden wordt mogelijk een oplossing gevonden in andere natuurgebieden, maar vooral de 980 edelherten vormen een pijnlijke zaak. Voor hen is er geen andere optie dan hen afschieten, aldus de commissie. De aanwezige runderen, net geen 160, mogen allemaal blijven.