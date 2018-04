Luchtmachtchef Vansina heeft Lockheed-memo’s over vervanging F16’s “nooit gezien”

Brussel - Generaal-majoor van de luchtmacht Frederik Vansina heeft de twee memo’s van de Amerikaanse vliegtuigbouwer Lockheed-Martin over een mogelijke levensduurverlenging van de Belgische F-16’s “nooit gezien”. Dat zei de luchtmachtbaas woensdag in de commissie Defensie in de Kamer. Vansina bevestigde wel dat hij van het bestaan van de studies wist.

“Ik heb ze niet gezien, maar ik was wel op de hoogte”, bevestigde Vansina woensdag in commissie, op de tweede dag van de hoorzitting over de vervanging van de F-16’s.

Ter herinnering: de documenten van Lockheed-Martin dateren van april 2017 en februari van dit jaar en toonden - met veel voorbehoud - aan dat er mogelijkheden bestaan om de levensduur van de F-16’s nog te verlengen. De regering had toen al beslist dat de verouderde vliegtuigen de deur uit moeten en ze te vervangen door 34 gevechtsvliegtuigen van de nieuwste generatie. Kostenplaatje: 3,6 miljard euro. De informatie geraakte echter nooit tot bij legertopman Marc Compernol of minister van Defensie Steven Vandeput (N-VA).

Lees ook: Kolonel X, klokkenluider in zaak F-16’s, spreekt: “De hoorzitting wordt een lynchpartij”

Vansina wist dus van die studies af, maar hij kreeg ze nooit te zien, zei hij dinsdag. Hij nam in juli 2016 naar eigen zeggen wel telefonisch contact op met een verantwoordelijke van Lockheed, waarin hij duidelijk maakte dat hij de “positie van Lockheed niet begreep”. De Amerikanen hadden toen aan Defensie voorgesteld om een mogelijke levensduurverlenging te bestuderen, terwijl die zelfde vliegtuigbouwer ook één van de kandidaten voor de vervanging - de F-35 - bouwt.

De luchtmachtbaas benadrukte nog dat hij nooit met zoveel woorden heeft gezegd dat hij een voorkeur heeft voor de F-35. “Ik kan me niet herinneren dat ik ooit een voorkeur voor de F-35 heb uitgesproken. Wel dat we het zullen doen met wat de regering beslist”, zei hij. “Alle toestellen hebben voor- en nadelen.”