Boetes voor politiezones die collega’s weigeren bij te staan

Minister van Binnenlandse Zaken Jan Jambon werkt aan een manier om politiezones te beboeten wanneer ze hun collega’s uit een andere zone weigeren te helpen bij grootschalige gebeurtenissen. Dat antwoordt hij op een mondeling vraag van sp.a-Kamerlid Annick Lambrecht.

Politiezones moeten elkaar soms ondersteunen bij de ordehandhaving van grootschalige gebeurtenissen, denk maar aan betogingen, voetbalwedstrijden of Europese tops, waarvoor de politiezone van dat grondgebied niet alleen kan instaan. Die zogenaamde “HyCap-opdrachten” worden verdeeld en toegewezen door de Directie van de Operaties inzake Bestuurlijke Politie binnen de federale politie.

Maar niet alle provincies nemen evenveel HyCap-opdrachten op. De Waalse zones worden bijvoorbeeld minder bevraagd, terwijl die in Oost- en West-Vlaanderen veel vaker worden ingezet voor opdrachten op een ander grondgebied.

Minister Jambon erkent die verschillen. “De mate waarin de verschillende politiezones een beroep op het HyCap-mechanisme, verschilt onderling enorm. De organisatie van evenementen, betogingen, festiviteiten en sportmanifestaties kenmerkt zich nu eenmaal niet door een gelijke geografische spreiding tussen de verschillende provincies of zelfs gewesten van het land”, antwoordt de N-VA-vice-premier. Hij verwijst ook naar de voetbalcompetitie, waar elf van de zestien clubs in eerste klasse Vlaams is.

Maar de minister benadrukt ook dat de cijfers geen rekening houden met de weigeringen: politiezones die worden aangeduid om een bijdrage te leveren weigeren dat soms. Dat kan soms gerechtvaardigd zijn - een zone kan niet genoeg personeel hebben. Maar soms is het ook ongerechtvaardigd, zegt Jambon.

Om dat laatste tegen te gaan werkt de minister nu aan een sanctiemechanisme. Als de Algemene Inspectie na onderzoek vaststelt dat een zone om een niet-rechtvaardige basis heeft geweigerd om bij te dragen, kunnen ze een boete krijgen. Dat bedrag komt in een pot, die op het einde van het jaar verdeeld wordt onder de politiezones die dat jaar géén boete kregen, klinkt het. Wanneer het systeem precies in werking treedt, is niet duidelijk.