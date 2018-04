Wenger doet opvallende bekentenis en wil zeker actief blijven in de voetballerij

Arsène Wenger heeft in een persconferentie gezegd dat hij toch niet op eigen initiatief afscheid neemt van Arsenal. De Franse coach liet verstaan dat hij de 22 jaar lange samenwerking liever op een andere manier zag eindigen. Nochtans zei hij eerder dat hij uit eigen beweging andere oorden opzoekt. Wenger wil wel nog actief blijven in de voetballerij.

Een voor zijn doen emotionele Arsène Wenger op de persconferentie in aanloop naar de Europa League-confrontatie met Atlético Madrid van donderdag. “Het was niet mijn beslissing om nu al mijn vertrek aan te kondigen”, aldus de Fransman. Hiermee gaat hij in tegen zijn eerdere uitspraken waarin hij duidelijk liet verstaan dat hij - ondanks een contract tot 2019 - zelf een stap opzij zet. De tegenvallende resultaten dit seizoen en de veertien jaar zonder landstitel blijken de druppel voor het clubbestuur.

Wenger wilde niet veel kwijt over zijn toekomst. “Mijn focus ligt voorlopig op de volgende wedstrijd. Verder wil ik voorlopig niet kijken. Op dit moment ben ik nog niet klaar om een andere uitdaging aan te nemen. Of ik even een pauze neem? Dat weet ik nog niet. Ik wil zeker nog aan het werk blijven in de voetballerij.”

De 68-jarige Fransman werd sinds zijn aanstelling in 1996 drie keer kampioen met Arsenal (1998, 2002 en 2004). Hij won ook zeven keer de FA Cup (1998, 2002, 2003, 2005, 2014, 2015 en 2017) en zes keer de Engelse Supercup (1999, 2000, 2003, 2005, 2016 en 2017).

(lsjs)