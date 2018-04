Man in kritieke toestand na ongeval in Roksem

Oudenburg - Een 41-jarige man werd deze middag in kritieke toestand naar het ziekenhuis overgebracht na een ongeval. Hij kwam op een kruispunt in Roksem in botsing met een andere wagen. De man zat bijna een uur lang gekneld in zijn wagen.

Het ongeval gebeurde vanmiddag omstreeks 13.20 uur op de hoek van de Brugsesteenweg met de Zeeweg in Roksem. De veertiger kwam daar toen wellicht met zijn Peugeot uit de Zeeweg en wilde vermoedelijk de Brugsesteenweg oversteken. Daarbij merkte hij een wagen die vanuit de richting van Westkerke kwam te laat op. De bestuurster van die auto kon een botsing niet meer vermijden.

Foto: Tim Lescrauwaet

Foto: Tim Lescrauwaet

De personenwagen van het slachtoffer werd vol in de flank ter hoogte van de bestuurderszetel aangereden. De wagens kwamen enkele meters verder tot stilstand. Vooral de toestand van de man in de kleine Peugeot bleek ernstig te zijn.

Foto: Tim Lescrauwaet

De hulpdiensten snelden massaal ter plaatse. Omdat de man met zijn benen in de wagen gekneld zat, was het geen sinecure om hem te bevrijden. Hij zat uiteindelijk bijna een uur in zijn wagen. Uiteindelijk slaagde de brandweer er wel in om hem te bevrijden en uit zijn wagen te halen.

Het slachtoffer bleef bij bewustzijn en werd met de toegesnelde MUG-helikopter naar het ziekenhuis overgebracht. Ter plaatse sprak men over zijn toestand als “kritiek” omdat de kans op interne bloedingen groot was.