Fans moeten derby in Turkse beker thuis in de zetel volgen

De derby in de Turkse beker tussen Fenerbahçe en Besiktas, die op 19 april werd onderbroken na een aantal incidenten, wordt op 3 mei achter gesloten deuren afgewerkt. Dat besliste de Turkse voetbalbond TFF woensdag.

De terugwedstrijd in de Turkse beker, die plaatsvond op het veld van Fenerbahçe, werd in de 57e minuut stopgezet nadat Besiktas-coach Senol Günes een projectiel tegen het hoofd gegooid kreeg. Woensdag besliste de Turkse voetbalbond om de wedstrijd te hervatten op 3 mei. De wedstrijd gaat voort vanaf de 57e minuut en wordt uit voorzorg achter gesloten deuren afgewerkt.

Senol Günes, die vijf hechtingen aan het hoofd nodig had en een nacht in het ziekenhuis bleef, heeft deze week aangekondigd dat hij weigert terug te keren naar het stadion van Fenerbahçe. Besiktas zal donderdag aangeven of het al dan niet aanvaardt de resterende 33 minuten te spelen. De wedstrijd werd gestaakt bij 0-0 (2-2 in de heenwedstrijd).

Het bestuur van Fenerbahçe hoopte ook op een overwinning voor de groene tafel. Zij stellen dat Besiktas het terrein verliet en vragen daarom een forfaitscore. .