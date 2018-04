Jonge Belg (30) na zes jaar vrij uit gevangenis in de Dominicaanse Republiek en komt om bij motorongeluk

De 30-jarige Amaury Verlaine zat de afgelopen zes jaar in cel in de Dominicaanse Republiek, maar mocht onlangs de gevangenis verlaten. De jonge Belg heeft echter niet lang van de herwonnen vrijheid mogen genieten: dinsdag kwam hij bij een noodlottig motorongeval om het leven.

Verlaine, afkomstig uit Libin (Luxemburg), werd in juni 2011 opgepakt op de luchthaven van Santa Domingo, de hoofdstad van de Dominicaanse Republiek. In zijn bagage werd 1.250 kilo cocaïne aangetroffen. De toenmalige twintiger was op weg naar België, de drugs waren bedoeld voor een Franse dealer.

Na zijn veroordeling bracht de Belg de komende zes jaar door in gevangenissen in het land. Aanvankelijk zat hij in de cel op “een gewelddadige plek, waar de bewakers gevangenen zijn met machetes en scheermessen”, liet Verlaine in 2012 weten aan La Capitale. Na enkele maanden werd hij overgeplaatst naar de gevangenis van Higüey, zo’n 145 kilometer van de hoofdstad. Een “modernere” gevangenis met echte bewakers, vertelde hij later.

Motorongeval

Enkele weken geleden kwam Verlaine vrij. Hij had Spaans geleerd en wilde re-integreren in de samenleving in het land waar hij jaren achter slot en grendel zat, meldt La Capitale nog. In februari kreeg hij zijn visum. Lang heeft de 30-jarige Belg echter niet kunnen genieten van zijn vrijheid. Dinsdag reed Verlaine met zijn motor tegen een elektriciteitspaal. Hij overleefde de klap niet. De jongeman droeg ogenschijnlijk geen helm, zo blijkt uit video’s van het ongeval.

Op Facebook hebben de ouders van Verlaine gereageerd op het plotse overlijden van hun zoon. “Het is een triest besef”, klinkt het.