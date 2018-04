Familie Ivana Smit verbijsterd over achterhouden informatie over haar dood

Peer - De familie van het Peerse fotomodel Ivana Smit is “diep verontwaardigd” nu blijkt dat er al weken informatie bekend is over de dood van hun nichtje, die niet met hen gedeeld werd. Dat laat nonkel Fred Agenjo weten aan de Nederlandse krant De Telegraaf.

De familie heeft via hun advocaat zeker tien keer gevraagd om informatie over het onderzoek naar de dood van Ivana. Ze kregen geen gehoor, en zijn “diep verontwaardigd” nu ze ontdekten dat er al die tijd wel informatie beschikbaar was. Dat bleek tijdens een presentatie van de lokale politiedienst die belast is met het onderzoek. Zij stelden aan de Nederlandse ambassadeur en politieattaché resultaten voor die onbekend waren voor de familie. Zo konden de onderzoekers een gedetailleerd beeld geven van de laatste uren voor de dood van het 18-jarige model uit Peer en deden ze hun methodes uit de doeken. “Het achterblijven van deze informatie voor de familie is echt doodzonde. Ik eis opheldering, dit is onbegrijpelijk en onzorgvuldig,” laat meester Sébas Diekstra, advocaat van de familie, optekenen in De Telegraaf.

Het Amerikaans koppel ontkent alle betrokkenheid Foto: Instagram

Het ministerie van Buitenlandse Zaken zocht in februari contact op met de familie. Toen boden ze aan om informatie te delen, en daar stemde de familie mee in. Dan ging de verantwoordelijkheid over naar het Openbaar Ministerie en sindsdien is het stil. “Wij zijn diep verontwaardigd over de gang van zaken,” stelt Fred Agenjo, de nonkel van Ivana. “Onze overheid moet Nederlandse onderdanen zo goed mogelijk vertegenwoordigen. In plaats daarvan moeten wij het via De Telegraaf vernemen. We hebben het niet over winkeldiefstal hé. Mijn nichtje is dood. Als je daarover informatie achterhoudt, moet je er een verdomd goede reden voor hebben. We willen graag horen wat hierachter zit.” De familie blijft verbijsterd achter. “We verschijnen in talkshows en geven interviews aan de krant. Dan zie je toch dat het belangrijk is voor de familie en dat we smachten naar antwoorden? Deze gang van zaken hangt tegen het idiote aan.” De nonkel en grootvader vragen daarom nogmaals aan het openbaar ministerie om alles wat ze weten te delen.

De ouders van Ivana zijn Nederlanders die al jaren in Peer wonen. Het model zelf woonde al enige tijd in Maleisië bij haar grootouders, om zich volledig op haar carrière te kunnen focussen. Begin december 2017 maakte het meisje een dodelijke val uit een appartementsblok in Kuala Lumpur. Haar door wordt als een moord onderzocht. Een Amerikaans swingerskoppel dook al vaak op in het dossier. Zelf ontkennen ze alle betrokkenheid, maar hun verhaal zorgde al voor veel commotie. Zo ontving de opa van Ivana zelfs haatberichten.