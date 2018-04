Anke Van dermeersch treedt Koran letterlijk met de voeten op cover van nieuw boek

Antwerps parlements- en gemeenteraadslid Anke Van dermeersch (Vlaams Belang) stelt volgende week haar nieuwe boek ‘A.N.K.E. #PolitiekIncorrect’ voor. Opgemerkte schrijfster van het voorwoord is ex-miss België en tv-figuur Tanja Dexters. Het boek zelf veroorzaakt meteen controverse, op de cover van het boek staat Anke met haar voet op de Koran. Dyab Abou Jahjah liet via twitter al weten klacht in te dienen.

Het boek van Van dermeersch is een aaneenschakeling van anekdotes uit zowel haar persoonlijk als professionele leven. Alles geïllustreerd met een uitgebreide verzameling foto’s. Al geeft ze in het boek natuurlijk duiding over haar politieke ideeën, een zwaar politiek boek is het niet.

“Ik wou vooral inzage geven in mijn leven over hoe en waarom ik aan politiek doe. Alle momenten in mijn leven die van politieke betekenis zijn staan erin.” zegt Van dermeersch die met het boek vooral vrouwen wil aanspreken. “Politieke boeken zijn meestal mannenboeken, vol historische feiten en cijfers, ik schrijf met meer empathie.”

Meteen onder vuur

Dat Van dermeersch op de cover met haar hoge hakken op een Koran staat, veroorzaakt meteen controverse. Dyab Abou Jahjah wil een klacht indienen tegen Van dermeersch. Ze is echter niet onder de indruk. “Ik ga en sta met mijn hoge hakken waar ik wil”, zegt Anke Van dermeersch. “Of dat nu op de koran, of de bijbel of op het partijprogramma van Vlaams Belang is. Ik snap wel dat een moslim als Abou Jahjah met die vrijheid problemen heeft. Maar dat zal ik hem dan wel uitleggen in de rechtbank.”

Van dermeersch benadrukt dat ze de koran verwerpt. “Ik verzet mij met benen en voeten tegen de islam, onder meer omdat die heel vrouwonvriendelijk is.”

“Politiek is niets voor mij”

Dat Tanja Dexters het voorwoord schrijft kan een verrassing zijn, maar dat ontkent Tanja: “Een verrassing? Ik weet het niet, veel missen kennen elkaar goed. Maar Anke ken ik het best, we zijn al 20 jaar goede vriendinnen. Dit boek gaat over haar leven en daarom heb ik het gedaan, Anke is een heel moedige vrouw.”

De twee ontmoetten elkaar toen Dexters in 1998 Miss België werd. In haar voorwoord omschrijft Tanja Dexters hun vriendschap als “warm en vol vertrouwen”, ook al zien ze elkaar tegenwoordig minder dan voorheen. Volgens Dexters praten zij en Anke nooit over politiek: “ Dat is echt mijn wereld niet, het boeit mij totaal niet en daarom meng ik mij ook nooit in gesprekken over politiek. Nu steun ik met mijn voorwoord Anke en haar verhaal, maar het heeft niets met Vlaams Belang te maken. Anke en ik praten ook nooit over politiek, we hebben wel andere dingen om over te praten.”

Zelf vindt Dexters de politiek “te vluchtig, en op het probleem van de dag toegespitst. Ik wil mij met dit voorwoord daarom ook niet politiek uiten. Ik bewonder Anke enorm als vrouw, maar ik weet ook dat ze het niet erg zou vinden moest ik niet voor haar stemmen.”

De Vlaams Belang-politica is blij met het voorwoord van Dexters: “We zijn net 20 jaar bevriend, dus dit is mooi. Maar zie dit nu niet als een politiek engagement van Tanja.”

Het boek ‘A.N.K.E. #PolitiekIncorrect’ wordt uitgegeven bij Uitgeverij Egmont en wordt volgende week vrijdag 4 mei officieel voorgesteld.