“Strakker dan een Auschwitzgevangene”: Duitse muziekprijs afgeschaft na ophef rond antisemitische winnaars

De Duitse muziekprijs Echo zal voortaan niet meer worden uitgereikt. Een opmerkelijk besluit van de organisatie, maar dat kwam er niet zomaar: de controverse rond twee rappers die in de prijzen vielen, blijft Duitsland beroeren. De teksten van Kollegah en Farid Bang bevatten controversiële zinnen over de Holocaust, wat tot grote verontwaardiging van de andere muzikanten leidde. Zij stuurden zelfs hun eigen prijzen terug.

Het was de Duitse muziekindustrie BVMI die woensdagmiddag meedeelde dat de prestigieuze Echo voorgoed verleden tijd is. “Het merk Echo is zo zwaar beschadigd dat een compleet nieuwe start noodzakelijk is”, klonk het.

Neuanfang für den deutschen Musikpreis: Den „ECHO“ wird es nicht mehr geben. Das hat der Vorstand des Bundesverbandes Musikindustrie gestern in einer außerordentlichen Sitzung in Berlin beschlossen.

Aanleiding van de ophef is de prijsuitreiking die plaatsvond op 12 april. De twee Duitse rappers Kollegah en Farid Bang wonnen in de categorie Hip Hop/Urban een Echo voor hun recente album ‘Jung, brutal, gutaussehend 3’, de plaat ging ontelbaar veel over de toonbank en leverde dan ook aanzienlijke verkoopcijfers op. Een reden om in de prijzen te vallen, vond de organisatie. Al ging niet iedereen akkoord met die erkenning.

Het rappersduo viel op 12 april in de prijzen, de start van een rel. Foto: EPA-EFE

“Strakker dan een Auschwitzgevangene”

In de teksten van het rappersduo zitten onder meer volgende uitspraken verweven: “Mijn lichaam zit strakker dan dat van een Auschwitzgevangene” en “doe maar weer een Holocaust, kom op met die molotov”. Een brug te ver voor menig muziekliefhebber en de start van een schandaal. Niet alleen de erkenning zelf was voor velen een misplaatste keuze, ook dat de prijs werd uitgereikt op 12 april, net de dag waarop de Holocaust erkend wordt, viel niet in goede aarde. Zowel Duitse als internationale artiesten besloten hun eigen Echo terug te sturen naar de organisatie.

Ook de Duitse minister van Buitenlandse Zaken Heiko Maas liet in een tweet verstaan dat “antisemitische provocaties geen prijzen verdienen” en Angela Merkel volgde daarin.

Antisemitische Provokationen haben keine Preise verdient, sie sind einfach widerwärtig. Dass am Holocaustgedenktag ein solcher Preis verliehen wird, ist beschämend. So wie #Campino müssen wir uns schützend vor jüdisches Leben stellen – jeden Tag und überall. #ECHO2018 https://t.co/OdSx9RjDW8 — Heiko Maas (@HeikoMaas) April 13, 2018

De kwestie ligt erg gevoelig in Duitsland waar antisemitisme lijkt toe te nemen. De Centrale Joodse Raad raadde zelfs aan om geen keppeltje meer te dragen, aanleiding voor dat advies zijn recente aanvallen op Joodse burgers.

Herkenbaar

De feiten doen denken aan een voorval dat eerder dit jaar in eigen land: toen bekend raakte dat rapper Damso het officiële WK-lied voor de Rode Duivels zou maken, ontstond heel wat controverse. Zijn teksten zouden vrouwonvriendelijk zijn en daarom een ongepaste keuze van de KBVB. De Koninklijke Belgische Voetbalbond besloot uiteindelijk de samenwerking stop te zetten, onder grote druk van de sponsors, en kondigde meteen aan dat er dan helemaal geen WK-lied komt.