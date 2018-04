Basketballer Dusan Djordjevic krijgt acht dagen rijverbod

Brugge / Oostende - De Brugse politierechter heeft profbasketballer Dusan Djordjevic (35) veroordeeld tot een rijverbod van acht dagen en een geldboete van 400 euro, waarvan de helft met uitstel. De Serviër van BC Oostende negeerde een rood verkeerslicht.

Djordjevic liep in april 2017 tegen de lamp in Oostende. In eerste instantie werd gedacht dat de basketballer bovendien niet over een geldig rijbewijs beschikte, maar dat bleek om een vergissing te gaan. De politierechter veroordeelde de Serviër enkel voor het rijden door een rood licht.

Met de kustploeg veroverde Dusan Djordjevic sinds zijn komst in 2011 al zes landstitels en zes bekers. De kapitein van BC Oostende werd ook twee keer uitgeroepen tot beste speler van de competitie.