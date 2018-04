Eend vliegt 22 km/u. te snel door zone 30 en wordt geflitst

De politie van het Zwitserse Köniz, in het kanton Bern, heeft een opvallende foto van een flitscontrole vrijgegeven. Toen een eend met 52 km/u. voorbij vloog in een zone 30, drukte de rader af.

De controle dateert al van 13 april maar de beelden zijn nu pas vrijgegeven door de verkeerspolitie van Köniz.

De eend was trouwens een recidivist want enkele dagen eerder werd ze ook al eens geflitst, denkt de politie. De twee eenden leken alleszins sterk op elkaar.

Ze mag van geluk spreken want politie en gerecht in Zwitserland lachen niet met hardrijders. Boetes van 1.000 euro en meer zijn er geen uitzondering. Zeker niet voor snelheidsovertredingen in zone 30.