Als held onthaald, nu op weg naar de exit: ook Kevin Mirallas aan de kant gezet bij Olympiakos

Na Vadis Odjidja lijkt ook het liedje van Kevin Mirallas voorbij bij Olymiakos Piraeus. De spits van Everton werd tot het einde van het seizoen verhuurd aan zijn ex-club maar in Griekenland zijn ze niet erg tevreden van zijn rendement.

Mirallas werd gewisseld in de nederlaag tegen Appolon Smyrnis (1-0), waardoor Olympiakos zo goed als zeker niet meer tweede kan worden. De Luikenaar zou nu niet meer worden opgesteld in de laatste twee wedstrijden van de competitie. Zonder de inkomsten uit de Champions League kan er ook geen sprake van zijn Mirallas definitief over te nemen van Everton.

De (ex-)Rode Duivel keert nu terug naar Liverpool waar hij in principe de voorbereiding begint onder Sam Allardyce of een andere trainer. Mirallas heeft nog een contract tot 2020 bij The Toffees maar de kans is groot dat Everton hem in de etalage plaatst. Enkele andere Premier League-clubs zouden interesse hebben. Ook Standard volgt zijn situatie maar heeft allicht niet de middelen hem van Everton te kopen. De club heeft de reputatie altijd duur te verkopen.

“Held”

Begin januari werd Mirallas nog als een held onthaald in Griekenland. Nadat Olympiakos zijn transfer had aangekondigd, konden de supporters van de Griekse topclub zich niet bedwingen. Ze verzamelden dan ook massaal op de luchthaven en gingen compleet uit hun dak bij de aankomst van de Rode Duivel.

Dit is hoe de fans van Olympiakos 'onze' Kevin Mirallas verwelkomden in Griekenland!



[ = @olympiacos_org] pic.twitter.com/vyI93kE4vw — Eleven Sports BE (@ElevenBE_nl) 8 januari 2018

Enkele maanden later is er voor Mirallas echter sprake van een Griekse tragedie. De club hoopte om voor de 45e keer kampioen te worden, waarvan de 19e keer in de laatste 21 seizoenen, maar die droom barstte al een tijdje geleden uit elkaar. De vraag is ook hoe bondscoach Roberto Martinez hiermee zal omgaan bij het maken van zijn selectie voor het WK…