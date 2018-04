VIDEO. De Block stuurt ouders zieke Sofie wandelen: 'Verhuis maar naar het buitenland voor legale cannabisolie"

Maasmechelen -

De ouders van Sofie Voncken dagen de staat en minister van Volksgezondheid De Block voor de rechter. "Verhuis naar een land waar cannabisolie wèl legaal is". Die reactie van minister van Volksgezondheid Maggie De Block pikken ze niet. Al ontkent De Block met klem dat ze die uitspraak gedaan heeft. Sofie is 9 en leidt aan epileptische aanvallen, die alleen maar met medicinale cannabis gestopt kunnen worden. "Zomaar cannabisolie legaliseren is een gevaar voor de volksgezondheid", zegt de minister.