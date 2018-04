Koning Filip maakt Amerikaanse cadetten even gek als Reese Witherspoon

Koning Filip heeft op zijn laatste dag in New York 4.400 cadetten toegesproken op Westpoint. Dat is de oudste en meest prestigieuze militaire academie van Amerika, en tegelijk ook de bekendste ter wereld. Hij maakte zich populair, door de soldaten-in-opleiding amnestie te verlenen voor hun kleine overtredingen. Onze reporter ter plaatse volgde het tafereel van dichtbij.

Vlak voor het middageten richtte onze koning zich tot de cadetten vanaf een balkon in de eetzaal. “Dankjewel voor jullie warme ontvangst”, begon hij zijn toespraak, waarna zijn publiek meteen enthousiast werd. Hoerageroep, handen in de lucht, gestamp met bestek op de tafel: het waren gekke taferelen, zoals u ze alleen in Hollywoodfilms over het Amerikaanse leger ziet. “Koningin Mathilde en ik zijn vereerd om jullie indrukwekkende instituut te bezoeken. We kijken ernaar uit sommigen van jullie later vandaag te ontmoeten.”

En toen kwam de grote boodschap: “Zoals jullie weten, krijg ik een privilege bij mijn bezoek. En ik ben blij dat ik ervan gebruik kan maken.” Opnieuw geschreeuw en gerommel met messen en vorken en stoelen. Cadetten kropen zelfs op elkaars schouders om de koning toe te juichen. Want ze wisten wat Filip ging aankondigen: “Ik geef hierbij amnestie voor kleine overtredingen.”

“Beat the navy”

Elk staatshoofd dat op bezoek komt, verleent gratie aan de cadetten. De vorige waren prins Albert van Monaco en de presidenten van Polen en Oekraïne, die eerder dit jaar langskwamen op Westpoint. Cadetten die de voorbije weken bijvoorbeeld te laat kwamen of een fout uniform hadden aangetrokken, zagen nu hun straf kwijtgescholden dankzij de Belgische hulp.

Filip besloot zijn speech met de leuze: “Beat the navy”, verwijzend naar de eeuwige concurrentiestrijd van de landmacht met de marine. En toen werd de eetzaal bijna afgebroken. De cadetten hebben een reputatie hoog te houden: toen Hollywoodactrice Reese Witherspoon hier onlangs was voor een tv-show - ze gaf geen toespraak - werd ze zonodig nog enthousiaster onthaald.

Gekke taferelen in Westpoint in New York, oudste militaire academie van VS. Koning Filip spreekt 4.400 kadetten toe en geeft amnestie voor kleine overtredingen: te laat komen, verkeerd uniform aan. Hoera-geroep, geklop met bestek op tafel, kadetten op elkaars schouders, ... pic.twitter.com/i3Be8C94hB — [Wim Dehandschutter] (@WDehandschutter) April 25, 2018

Koning Filip spreekt later vandaag de cadetten opnieuw toe, dit keer serener, in een auditorium. Hij zal verwijzen naar het bezoek van koning Albert I in 1919. En daarbij de Verenigde Staten bedanken voor hun edelmoedigheid tijdens de wereldoorlogen, onder meer tijdens de beslissende Slag om de Ardennen op Kerstmis 1944. Nadien vliegt hij met koningin Mathilde terug naar België.

Het koningspaar was drie dagen in New York met als belangrijkste doel de Belgische kandidatuur voor een tijdelijk zeteltje in de VN-Veiligheidsraad (2019/2020) te verdedigen. Filip sprak daarvoor gisteren de Algemene Vergadering van de Verenigde Naties toe.