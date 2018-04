Macron krijgt staande ovatie voor speech met sneren naar Trump in Amerikaans Congres

De Franse president Emmanuel Macron heeft woensdag het Amerikaanse Congres toegesproken. Zijn boodschap was duidelijk: internationale samenwerking is altijd te verkiezen boven nationalisme. Een niet mis te verstane sneer naar het “America First”-principe van de Amerikaanse president Donald Trump, met wie hij nochtans een goede verstandhouding heeft.

De Franse president is op staatsbezoek in de VS, meteen het eerste officiële staatsbezoek dat Trump mag verwelkomen. Macron kwam maandag aan in Washington en reist woensdagavond terug naar Parijs.

Het Congres ontving Macron alvast met alle eer en een minutenlange ovatie bij zijn aankomst. Ook zijn echtgenote Brigitte kreeg een lang applaus. “Het is een eer om hier ontvangen te worden, in dit heiligdom van de democratie, waar zoveel bladzijden van de Amerikaanse geschiedenis geschreven zijn”, zo stak Macron -in het Engels- van wal.

Nationalisme

De Franse president hekelde in zijn 30 minuten durende toespraak onder meer het “nationalisme en isolationisme” en vroeg aan de VS om “het multilateralisme opnieuw uit te vinden”. Hij herhaalde ook dat er op gebied van klimaat “geen planeet B is”, een verholen kritiek op de Amerikaanse beslissing om uit het Akkoord van Parijs omtrent de strijd tegen klimaatswijziging te stappen. “Laat ons samenwerken om onze planeet opnieuw groots te maken (“Make our planet great again”), een verwijzing naar Trumps mantra “Let’s make America great again”.

Kernwapens

Macron ziet naar eigen zeggen ook geen heil in “een handelsoorlog tussen bondgenoten”, waarmee hij refereerde aan de handelsoorlog die dreigt door de protectionistische maatregelen van Trump.

Over het nucleaire programma van Iran, was Macron ferm: “Iran zal nooit kernwapens bezitten. Nu niet, maar ook niet over tien jaar.” Hij wil evenwel de nucleaire deal met Iran niet zomaar opzeggen. Wel is hij bereid te onderhandelen over een nieuwe deal, zo zei hij.