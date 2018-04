Nederlandse politie haalt forum met naaktfoto’s van jonge meisjes offline

De Nederlandse politie heeft een forum waar naaktfoto’s gedeeld werden uit de lucht gehaald. Het zogeheten Anon-IB forum maakt deel uit van het netwerk aan groepen waar ruim 30.000 blootfoto’s en -video’s van (minderjarige) meisjes -onder wie tal van Vlamingen- werden gedeeld.

Toegang tot het Anon-IB forum is niet meer mogelijk. Wie naar de website gaat, ziet enkel een melding van de Nederlandse politie. “Het Anon-IB forum is door Cybercrime Teams van de Nederlandse politie voor nader onderzoek in beslag genomen, in verband met onderzoek naar gepleegde strafbare feiten”, valt er te lezen, zo meldt VTM Nieuws.

Op de Belgische tak van het betreffende forum werden duizenden naaktfoto’s en -video’s geplaatst van Vlaamse meisjes, vaak met de naam en woonplaats. De website doet ook dienst als een soort toegangspoort naar een chatgroep van het wraakporno-netwerk op het communicatieplatform Discord.

Onderzoek

Het netwerk kwam twee weken geleden aan het licht na onderzoek van VTM Nieuws en het Nederlandse RTL Nieuws. Zij kregen toegang tot de chatbox die alleen toegankelijk is voor wie zelf nieuwe naaktbeelden aanlevert. Ze deden dat met beelden van een ingehuurde pornoactrice. In de groep werden de beelden door duizenden jongeren geruild en verhandeld “als Pokemonkaarten”.