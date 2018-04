Voormalige Club Brugge-trainer Adrie Koster heeft een nieuwe job

Adrie Koster gaat komend seizoen aan de slag als hoofdtrainer van Willem II. De voormalige trainer van Club Brugge tekent een contract voor drie jaar, zo laat de eredivisionist uit Tilburg weten.

De 63-jarige Koster is de opvolger van Erwin van de Looi, die begin vorig maand opstapte. Willem II maakt het seizoen af onder Reinier Robbemond. Onder die interim-trainer stelde de club van de Belgische spitsen Jordy Croux en Ismail Azzaoui handhaving in de eredivisie veilig, onder meer door een spectaculaire zege op de latere kampioen PSV (5-0). Robbemond wilde graag aanblijven als hoofdtrainer, maar de leiding van Willem II heeft voor Koster gekozen.

De ervaren Koster debuteerde in 1990 bij Willem II als hoofdtrainer in het betaalde voetbal. Hij werkte daarna bij Roda JC, Helmond Sport, TOP Oss, Excelsior, VVV-Venlo, RKC Waalwijk, Ajax, Club Brugge (2009-2011), Beerschot (2012-2013), Club Africain en Jong Oranje. De oud-voetballer van Roda JC en PSV was de jongste jaren assistent van Huub Stevens en Bert van Marwijk, bij respectievelijk VfB Stuttgart en de nationale ploeg van Saudi-Arabië.