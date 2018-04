Igna (73) voelt zich niet ziek, maar “over een week of zeven ga ik hemelen”. Haar begrafenis? Die hield ze vorig jaar al

Met een feest heeft ze al haar vrienden vorig jaar vaarwel gezegd. Want de kanker was niet meer te genezen. Als ze pijn zou krijgen, zou Igna Thys uit Hasselt zelf voor haar einde kiezen. Eén jaar later, is er nog altijd geen pijn. Maar voor Igna is het genoeg. “Mijn einde ligt vast. Honderd wil ik ­sowieso niet worden. En ik hou niet van de zomer.”

“Over een week of zeven ga ik hemelen”, zegt ze tegen de fotograaf. Die had haar verteld dat ze er nog goed uitziet, voor een 73-jarige die ongeneeslijk ziek is. Niet dat Igna in de hemel gelooft. “Wel ...