Kinderen vertrappelen cavia’s en gooien met kippen, maar hun ouders zijn soms niet veel beter. Nu zijn de kinderboerderijen de terreur beu: “Een moeder trok veren uit een pauw, omdat de kindjes die mooi vinden”

Geitjes met eieren bekogelen, stenen gooien naar schildpadden of zomaar smijten met kippen: kleine dierenbeulen zijn een ware plaag op de Vlaamse kinderboerderijen. Nadat Planckendael de zijne al sloot wegens het “schrijnend gebrek aan respect”, vinden nu ook andere uitbaters dat het zo niet verder kan. “We vragen nul euro ingang, maar wel wat respect.”

