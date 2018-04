‘Arie Bombarie’ spaarde niemand tijdens zijn carrière en gaat er nu ook niet mee beginnen: “Roger Vanden Stock ziet mij liever niet, want ik had de brutaliteit hem aan te pakken”

Zo hard als Arie Haan op een bal kon trappen, zo genadeloos kon de oud-middenvelder van Anderlecht en Standard ook uithalen naar wie hem tegen de haren streek. In die mate zelfs dat hij zich wel eens afvroeg: “Haan, wat heb je nu weer uitgekraamd?” Op zijn 69ste is ‘Arie Bombarie’ naar eigen zeggen milder, maar toch spaart hij niemand in zijn biografie ‘Terug naar Finsterwolde.’ Exclusief in uw krant: vier markante passages.