“Als ik voor mijn kind wil zorgen, moet ik verhuizen naar buitenland”: Maggie De Block stuurt ouders zieke Sofie (9) wandelen

Maasmechelen - De moeder van de zieke Sofie Voncken (9) stapte vrijdag op minister van Volksgezondheid Maggie De Block af om te vragen of ze cannabisolie wil legaliseren. Haar dochter neemt inmiddels al drie jaar lang een druppel van de in ons land illegale olie, maar het gerecht nam de voorraad onlangs in beslag. De vrouw kwam echter van een kale reis terug en kreeg van de minister te horen dat ze “naar het buitenland moeten verhuizen” als ze gebruik willen blijven maken van medicinale cannabisolie.

“Ik ben toch blij dat ik het heb gedaan”, vertelt de Poolse mama van Sofie aan regionale zender TV Limburg. Haar dochtertje lijdt aan een zware vorm van epilepsie, en neemt al drie jaar lang cannabisolie in om haar ziekte te verlichten. De wanhopige moeder stapte vrijdag in Aarschot op minister De Block af, voor een gesprek van moeder tot moeder. Een noodkreet om medicinale cannabisolie - die haar dochter het leven kan redden - snel te legaliseren in België. Dat gesprek viel echter in dovemansoren: “Wat ik toen hoorde was verschrikkelijk. Als ik goed voor mijn kindje wil zorgen, moet ik verhuizen naar een ander land, waar het wel mag.”

De Block laat weten dat ze de polemiek betreurt en ontkent met klem dat ze die ‘raad’ aan de mama van Sofie gaf. “Ik weet wat ik heb gehoord”, werpt de wanhopige moeder tegen. De vader van Sofie geeft de strijd echter niet op en wil zich organiseren met andere patiënten die steunen op cannabisolie om te overleven: “Wij hebben een advocaat onder de arm genomen en wij gaan gewoon de Belgische Staat voor het gerecht dagen.” Minister van Volksgezondheid De Block pleit voor een constructief en eerlijk debat, maar is niet van plan om cannabisolie zomaar te legaliseren.