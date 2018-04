Zijn ploeg kreeg slaag van flitsende Salah, maar Roma-baas legt uit waarom hij Egyptenaar wel moést verkopen

“Geef hem de Gouden Bal!” Ja, Mohamed Salah verovert dit seizoen de voetbalwereld. Tegen zijn ex-club AS Roma deed de Egyptenaar van Liverpool alweer twee keer de netten trillen. Het is dus niet onlogisch dat de vraag gesteld wordt: waarom liet Roma Salah in hemelsnaam vertrekken? Het antwoord is vrij simpel: het moest.

De Giallorossi van Radja Nainggolan deden hun Egyptische sterspeler aan het begin van afgelopen zomer voor 42 miljoen euro van de hand. Op dat moment een geweldige deal voor de Romeinen. Ze hadden Salah namelijk een jaar eerder voor amper 15 miljoen euro weggekocht bij Chelsea.

Roma kon echter twee zaken niet voorspellen. Ten eerste: de ontploffing van de transfermarkt door de overgang van Neymar van Barcelona naar PSG. Ten tweede: de ontploffing van Salah als speler onder Jürgen Klopp bij Liverpool. En dus lijken de Romeinen hun sterspeler voor borrelnootjes verkocht te hebben. Sportief directeur Ramón Rodríguez Verdejo, kortweg Monchi, spreekt dat tegen.

“We moesten hem verkopen”, zei de Spanjaard in de nasleep van de Champions League-wedstrijd die zijn club met 5-2 verloor. “We hadden echt geen andere optie dan Salah te verkopen voor 30 juni. Hadden we dat niet gedaan, stonden we waarschijnlijk niet in de halve finale want de UEFA keek naar ons met een vergrootglas.”

“Alles wat we konden doen”

Monchi heeft het natuurlijk over de regels van de Financial Fair Play. Omdat Roma teveel had uitgegeven, moest het wat doen om een sanctie te vermijden. “We moesten voor het einde van de maand een bod aanvaarden. Hij wilde ook weg maar we zouden Salah gehouden hebben als de regels niet tegen ons waren. Toen ik aankwam, was het bod van Liverpool 30 miljoen euro. Uiteindelijk verkochten we hem voor bijna 50 miljoen euro als je de bonussen meetelt.”

“Dat was echt alles wat we konden doen”, aldus de sportief directeur van Roma. “Daarna werd de transfermarkt helemaal gek met Neymar, Coutinho en Ousmane Dembélé. Natuurlijk, hij speelt een fenomenaal seizoen. We kunnen Liverpool dan ook alleen maar feliciteren omdat ze hem kochten. Wij moesten verkopen en Salah wilde vertrekken. En dinsdag zagen we af door hem omdat hij zoveel kwaliteit heeft. Hij is een heel sterke speler.”