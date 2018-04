De bleke avond van Ronaldo in beeld: afzwaaier vanjewelste en héérlijke goal (die werd afgekeurd)

Ondanks de 1-2 overwinning van Real op het veld van Bayern München was het zeker niet het avondje van Cristiano Ronaldo. De Portugese ster deed in de tweede helft pas zijn eerste doelpoging, maar zijn schot werd zo’n afzwaaier dat de bal zelfs over de zijlijn verdween. In de 70ste minuut trapte hij met zijn mindere linker de bal bij zijn tweede poging heerlijk overhoeks binnen. Maar de goal werd afgekeurd, omdat de aanvaller het leer eerder had meegegraaid met zijn arm.